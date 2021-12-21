【內房危機】佳兆業據報完成理財產品第二期本息兌付　惟逾百億美元債已違約

▲ 佳兆業據報完成理財產品第二期本息兌付

再次債務違約的佳兆業 （01638） 已開始執行理財產品兌付方案。據內媒報道，由錦恆財富發行、佳兆業集團擔保的錦恆財富產品第二期本息已於昨日完成兌付。佳兆業全日升3.8%，收報0.82元，成交4204萬元。

佳兆業4筆優先票據未如期還息還本，涉本金額約117.8億美元，看【下一頁】

錦恆財富產品於今年11月初起逾期，涉及本金及利息合計127.88億元人民幣。據佳兆業早前公佈的《錦恆財富產品兌付方案》，針對投資人到期的本金，到期當月兌付10%，此後每3個月兌付10%；針對投資人的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兌付10%，此後每3個月兌付10%。對於延期兌付的本金，按照一年期商業貸款基準利率4.35%向投資人支付延期利息。

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