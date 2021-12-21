【大行點睇】大和繼續睇好中資科技股　首選騰訊美團在內4股

大和發表研究報告指，近期宏觀經濟疲軟及監管不確定性令內地互聯網股受壓，加上遊戲審批的暫停時間較預期久，或推遲焦點新遊戲的發布時間，影響遊戲公司明年上半年收入。

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但大和提到，內地疫情受控情況或好過預期，加上遊戲審批可能提速，都將是近期潛在股價催化劑。另外，雖然可變利益實體(VIE)的合法性仍有待釐清，但大和預計中美監管機構合作將會取得進展，有助提振市場信心。

該行重申對行業積極看法，首選為騰訊(00700) 、網易(09999) 、美團(03690)及京東(09618) ，予騰訊目標價650元及維持「買入」投資評級，予網易易美股目標價140美元及維持「買入」評級，料新遊戲提前發布及審批正常化為潛在催化劑；該行亦看好美團在外賣行業的領先地位及新業務發展有起色，目標價350元。

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