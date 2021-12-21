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【內房危機】 獲債權人同意延期兌付本金及利息 花樣年股價升近7%

股樓投資 17:01 2021/12/21

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花樣年（01777）公布，今年到期的一筆人民幣債券的持有人同意將到期日延後。花樣年指，於上周四（16日）公司附屬公司花樣年集團（中國）所發行原定於2021年到期的未償還本金額約9.49億元人民幣的7.5%人民幣債券，其債券持有人同意將到期日從2021年延後至2023年。

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

公告指，昨日（20日）到期的債息會分兩期支付，昨日已支付20%利息，餘下80%利息會於明年12月17日支付。

受消息帶動，花樣年股價今早（21日）一度升21.7%，高見0.365元，其後升幅收窄，收報0.32元，升6.7%。

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

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記者：郭秀慧

花樣年控股（01777） 債券 經濟 人民幣債券

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