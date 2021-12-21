▲ 【光大系】光大環境取得3個新垃圾發電項目 總投資額逾12億人幣

光大環境 （00257） 宣佈，先後簽署河南南陽垃圾發電項目二期、海南陵水垃圾發電項目二期以及儋州垃圾發電項目二期，新增設計生活垃圾日處理總規模2,350噸，涉及總投資約12.35億元（人民幣，下同）。光大環境取得新項目後，在河南省和海南省的生活垃圾日處理規模，分別突破10,000噸和6,000噸。

其中，南陽項目二期投資約9.25億元，將以政府和社會資本合作（PPP）模式推進，特許經營期为30年。項目設計日處理生活垃圾1,500噸，將配置2台日均750噸的機械爐排爐和1台15兆瓦的中溫次高壓汽輪發電機組。待項目一、二期建成投運後，南陽項目的設計生活垃圾日處理總規模將達3,000噸，預計每年可提供綠色電力約3.83億千瓦時。

陵水項目二期投資約1.35億元，將以建設-運營-移交（BOT）模式推進，特許經營期將與陵水項目一期同時結束。待陵水項目二期建成投運後，陵水項目的設計生活垃圾日處理總規模將達1,050噸，預計每年可提供綠色電力約1.3億千瓦時。

儋州項目二期投資約1.75億元，將以PPP模式推進，特許經營期將與儋州項目一期同時結束，未來儋州項目的設計生活垃圾日處理總規模將增至1,500噸，預計每年可以提供綠色電力約1.95億千瓦時。

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