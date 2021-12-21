【樓市熱話】港男欲買650萬樓結婚 惟孝順女友不想父親獨居 外父願出售400萬居屋換大單位 應否同住感兩難

結婚是人生大事，不少人也希望在婚後能與自己的另一半搬出來展開新生活，但若然雙方有一方是單親家庭，你又會不會考慮在婚後與其父親或母親一同居住呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的女友因希望在婚後能照顧父親，因而提出希望能與其家父一同居住，但樓主則感到有所猶豫。

樓主指，自己與女友正打算買樓結婚，而最近其女友指因不希望只剩下其家父一人居住，於是提議婚後與其父親一同居住，本來他們打算買一個600-650萬的單位，而首期則由他們2人一同支付，但他指若其願意與外父一同居住，其外父會賣掉他價值400萬的居屋，然後他們可以買一間大一些的單位，樓主因而向網民詢問應否與其外父一同居住才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「這不是錢的問題，要看看你想不想你外父做獨居老人。」，「你是考慮錢的問題還是不能過2人世界的問題？」，也有人指，「除非你外父沒有自理能力，不然還是建議分開住，但住近一些。」。

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另有網民指，「你可以買你外父那區的樓，同區不但可以經常探望他，而且也能擁有雙方的私人空間。」。

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責任編輯：關海儀