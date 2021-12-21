【加密貨幣】馬來西亞水災透過NFT籌款 至今籌得逾10萬港元

據馬來西亞媒體Zing Gadget報道，馬來西亞各大NFT平台為當地水災發起加密貨幣捐款活動，共籌得逾 24.86幣安幣（逾10 萬港元）。有部分NFT平台甚至捐出所有收益，幫助受影響居民渡過難關。

近日位於馬來西亞的雪蘭莪及鄰近地區發生嚴重水災，連帶當地出現路塌、土崩、樹倒問題，對居民食、住、行各方面構成威脅。

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當地一眾善心人士從各途徑籌集資金，希望能幫助受影響居民渡過難關，盡快回復正常生活。而馬來西亞的NFT平台亦有參與籌款活動，宣布由 18 日下午起接受各方的加密貨幣捐款，至今共籌得逾 24.86幣安幣，相當於逾10萬港元，部分計劃將款項捐到幫助水災的非政府組織。

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責任編輯：龍紀瑩