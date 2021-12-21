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【內房危機】標普降世茂評級至「B+」展望負面　公司應能利用內部資源管理短期債務

股市 16:48 2021/12/21

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【內房危機】標普降世茂評級至「B+」展望負面　公司應能利用內部資源管理短期債務

評級機構標普將世茂集團 （00813） 的長期發行人信用評級由「BB+」降至「B+」，優先無抵押票據的長期發行評級則由「BB」下調至「B」。評級展望為負面。標普指負面評級展望，反映在融資渠道疫弱和銷售放緩之際，標普認為世茂的流動性仍將面臨壓力，但該公司應該能夠利用內部資源，管理短期內到期的債務。

世茂收21億退出「維港匯」項目【下一頁】

標普又認為，在監管環境趨緊及行業持續低迷下，世茂的融資渠道減弱，將對集團流動性構成壓力。由於銷售額和利潤率下跌，世茂的槓桿率將於未來兩年惡化。

惠譽日前亦下調世茂的發行人違約評級，由原本的「BBB-」下調兩級至「BB」，而其高級無抵押評級以及已發行高級無抵押票據的評級亦由「BBB-」下調至「BB」，所有評級均列入負面評級觀察名單。 穆迪也將世茂的企業家族評級由「Ba1」下調至「Ba3」，世茂的企業家族評級仍處於穆迪的下調觀察名單。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

*明年投資布局　內地房地產市場有機會好轉嗎？＊【按此速睇－附Time code】

相關文章：【內房危機】世茂發行人違約評級遭惠譽下調兩級至「BB」　世茂：已足額劃撥3135萬人幣付息兌付2018三期中期票據

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