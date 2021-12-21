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【職場熱話】 18K 細公司舒服工 VS 20K 大公司辛苦工 港男欲轉工感猶豫 5天工作成抉擇關鍵？

理財智慧 18:00 2021/12/21

分享：

不知道大家在轉工時會考慮甚麼條件呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己收到來自2間公司的入職取錄通知，一間公司的月薪雖然較少，但工作相對簡單、輕鬆，而且能準時下班，加上上班地點也近，而另一間公司雖然月薪較高，但工作也較困難，上班地點也較遠，然而其能夠學到不少工作知識，而且也有晉升機會，於是樓主向網民詢問意見該選擇那間公司才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】兼職同事衰多口  放風準備辭職   經理獲悉後無情勸退 下一頁

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「先做第一間公司，然後再找另一間更好的吧，第二間公司不是太吸引。」，「第二份工要上5天半的班，車程又遠，但人工最多也只是多2千。」，也有人指，「多2千人工，但人事關係不好，而且上班又遠，當然不做。」。

另有網民指，「五天工作是十分重要的，因為若星期六、日不累的話，還可以返兼職「炒散」。」。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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責任編輯：關海儀

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