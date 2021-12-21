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【東山再起】樂視據報5年來首度經營利潤和現金流雙平衡　員工獲加薪至疫情前水平

17:02 2021/12/21

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【東山再起】樂視據報2021年經營利潤和現金流雙平衡　過去5年以來首次　員工獲加薪至疫情前水平

有內媒指樂視向員工發內部信，透露樂視在不考慮歷史債務影響的前提下，今年經營利潤和現金流雙平衡，而且宣布從2022年春節後，恢復員工去年疫情期間的降薪部分和補貼。樂視在2016年底爆發資金危機，已經過去了5年，截止去年9月30日，樂視網淨資產約為負153億元（人民幣，下同）。

樂視網和樂融致新員工獲加人工

信中提到，此次漲薪的主體公司包括樂視網和樂融致新兩家，並不包括賈躍亭的私人公司樂視控股。上述兩家主體公司現由原公司的職業經理人管理，賈躍亭並不參與。樂視網目前旗下核心業務是樂視視頻，樂融致新的核心業務是包括電視在內的樂視智能生態。

「硬件+內容」帶動樂視網現金流和利潤轉正

內部信顯示，樂視網現金流和利潤的轉正，主要有兩個原因：一是硬件，樂視智能生態重回公眾視野，新品類、新產品陸續上市；二是內容，2021年11月，電視端運營、移動端運營、廣告商業化等業務均提前達成年度經營目標。

樂視稱告別互聯網燒錢擴展模式

據內部信透露，樂視近年始終在向另一個目標持續努力，成為一家現金流為正、盈虧平衡且可持續發展的公司，告別了互聯網燒錢擴展模式。

樂視陷入財困後 賈躍亭被指財務造假 被中證監罰款2.41億元

樂視2016年起陷入財困，創辦人賈躍亭在2017年7月突然辭去樂視網包括董事長在內的所有職務，並離開中國前往美國。中證監曾兩度發令要求賈躍亭回國處理債務，今年4月，中證監更稱曾於A股上市的樂視網在2007年至2016年連續10年財務造假，對賈躍亭罰款2.41億元，賈躍亭終身停賽，禁入A股證券市場。

港股 A股 中國證監會 補貼

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