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【創業故事】Slash創業家熱愛《奇先生妙小姐》 從英國THOIP買下版權 聖誕派送歡樂

理財智慧 16:00 2021/12/21

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《奇先生妙小姐》有多達90位角色，位位皆色彩嬪紛，各有各自的故事。MR. MEN STUDIO創辦人黎德霙是《奇先生妙小姐》的愛好者，更從英國THOIP官方買下《奇先生妙小姐》的版權並出售產品。黎德霙本來有一份在銀行的正職工作，當時大學剛畢業，正職工作了5至6年後，留意到其他同事各有自己的副業，她指：「當時考慮一段時間後，便計劃一下自己的副業，我想試試創立自己的時裝品牌，於是開設Sarah Lai Label，設計屬於自己的時裝，做了大約7至8年，發現僅僅在本港市場，時裝業界的競爭就很大。」她坦言，若營業的規模不大，經營確實很困難。

當她決定放棄時裝生意後，便遇到MR. MEN STUDIO的前合伙人，他本來在PMQ有一個生活百貨小店，於是機緣巧合下便合作，概思未來的計劃，第一個計劃就是決定將《奇先生妙小姐》，由相距9,562公里的英國帶來香港，當時用了大概4至5個月籌備，終於在香港推出《奇先生妙小姐》的個人化設計產品。

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黎德霙指：「當時的反應非常好，約1年半前，即疫情爆發前，英國的總公司來港與我們開會，覺得我們業務打理得不錯，問我們有沒有興趣獨立運作，我們考慮後覺得這是不錯的，因為《奇先生妙小姐》的產品佔了整體銷售的一半，如果獨立營運就可集中推廣產品。」，然後，黎德霙與前合伙人便真正開設獨立營運的MR. MEN STUDIO，並用了6至7個月籌備網上及實體店。但在今年年初，前合伙人退出MR. MEN STUDIO，黎德霙便手執大旗，與團隊策劃下一步的計劃，兼顧正職同時，每隔一至兩個星期回到公司開會一次。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

要兼顧正職，又要打理生意，缺乏毅力與熱忱是很堅持下去的。問及她小時候的夢想是不是當老闆娘，黎德霙透露小時候第一個夢想是做消防員，但是長大後未能實現，不過現在當了老闆娘，是因為她很喜歡小朋友，亦很喜歡能勾起童真的卡通人物，正如她在《奇先生妙小姐》眾多角色中最愛的Little Miss Hug，黎德霙指：「她的形象是一個粉紅色的心形，很可愛。」她表示未能達成兒時夢想並非遺憾，更重要的是要把握機會，完成當下的目標。

獲MR MEN授權的過程當中，必定面對不少難關，黎德霙指，當時猶豫過，因為公司規模很小，又沒有大台支援，害怕英國的總公司因此而不批出授權，但幸運地，原來英國的總公司一直在物色合適的公司予以授權。而得到授權後，她先在合伙人的店舖中推出產品，測試市場的反應，循序漸進地擴充業務，先是捱過社會運動下的生意淡季，然後在疫情中，繼續努力經營，兵分兩路在網上、實體店推出各種商品，分享童話故事的歡樂，希望能捱過疫情。「因為網上生意會發貨到其他國家或地區，所以網上的生意較實體店好，但Pop-up店舖亦有幫補實體店的生意。」

受英國的總公司賞識，問及需要甚麼條件，她指，雖然生意上的成績是重要的，但能打動總公司批出授權，靠的是一份熱誠，黎德霙指：「我對角色、品牌的了解深入，因為《奇先生妙小姐》從小陪伴我，我十分喜歡當中的故事。」她補充，若當時得不到授權，亦不會找其他品牌授權產品，因為實在太喜歡《奇先生妙小姐》的角色。

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黎德霙指，《奇先生妙小姐》在香港和全球頗受歡迎，雖然現時小朋友學習較多靠網上資源，有意在未來再次售賣《奇先生妙小姐》的故事書，充實以往的質感及實感。她認為，小朋友從角色身上學習表達不同情感，而成人在兒時有閱讀過《奇先生妙小姐》的書籍，MR. MEN STUDIO的產品亦可勾起童年回憶，因此產品男女老少皆宜。

MR. MEN STUDIO獨立店推出時，是去年7月，正值第三波疫情，為經營帶來更多困難，由於實體店的選址為於文創集中地，亦是遊客好去處的中環元創方（PMQ），疫情肆虐令人流減少，生意大受影響。幸而，在「防疫抗疫基金」下，政府寬免PMQ租戶由去年下半年的租金及費用，疫情下，租金支出成為一大壓力，租金寬免對生意有幫助。

疫情下零售業生意不佳，黎德霙指，應以正面的心態應對逆境，就像Mr. Men最受歡迎的角色，Mr. Happy及Little Miss Sunshine一樣，從角色身上學習以微笑掛面，將歡樂帶所有人。

不少人今年聖誕節無法出國旅行，黎德霙指，想打造一個很開心、色彩繽紛的Pop-up店舖，讓無法到外國渡過白色聖誕的人，在香港亦能體驗漫天飄雪的聖誕。黎德霙表示，籌備聖誕Pop-up店舖花了不少心思，為配合冬日主題，例如冬日雪天及運動，她聘請了插畫家重新繪畫產品，以及聖誕背景及佈置， 以供大眾打卡。

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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責任編輯：龍紀瑩

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