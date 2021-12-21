【Omicron變種】新西蘭推遲重開邊境 強制隔離增至10日

全球各國防範變種新冠肺炎病毒株Omicron蔓延，重新收緊防疫措施。新西蘭政府周二（21日）宣布，為應對Omicron變種威脅，當地原定於明年1日17日逐步重新開放邊境將延遲至2月底，當局亦要求強制隔離日數增至10日。

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新西蘭當局周二宣布，原定容許身處澳洲已完成接種疫苗的新西蘭公民及永久居民或簽證持有人，可於1月16日起免隔離入境措施，現將推遲至2月底。此外，當局原要求離境前72小時的新冠病毒檢測縮短至48小時，亦要求強制隔離日數由7日延長至10日。

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）周二表示，相信延遲重開邊境，對於打算在夏季外遊的旅客來說會相當失望，但計劃可增加保護新西蘭民眾，減緩Omicron變種傳播。

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希普金斯續稱，目前所有證據表明Omicron傳播速度強，衛生部估計短期內、於強制隔離設施內發現的確診個案會以Omicron變種為主。

此外，新西蘭亦縮短第2針與第3針之間的接種時間，估計直至明年2月底，有82%民眾將合資格接種第3針。當地單日錄得28宗Omicron確診，有下跌趨勢；當中有22名患者正在隔離，至今未發現社區感染個案。

新西蘭於上月宣布分階段重開邊境，其中於明年1月17日起容許身處澳洲的新西公民及永久居民或簽證持有人入境、4月底完全對外開關，容許所有已接種新冠疫苗的國際旅客入境。

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責任編輯：郭麗明