  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (二) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕商機】藝術工作坊聖誕生意大增4成　男性顧客比例增（多圖＋有片）

商業 16:56 2021/12/21

分享：

Aura Art創辦人Michael想做一間不只小朋友，而是給到大人都可享受藝術的樂趣，從而在生活、藝術中找到休息，紓解壓力後在生活繼續追尋夢想。（資料圖片）

聖誕工作坊於今年重開，有不少消費者喜歡自己手工製作聖誕禮物、擺設。有商戶表示，港人較以往更愛植物的藝術手作，當中以乾花香薰燈、花環較受歡迎，生意額比往年大增4成。

【聖誕商機】聖誕市集重開生意增約2成　港人愛買植物手作擺設（有片）

經營藝術工作坊的Aura Ar，其創辦人Michael Yiu表示，聖誕期間生意額比去年多約4成，人均消費約300至380元，當中男性顧客的比例有所增加。

他續指，該企的聖誕有花環工作坊已非第一年推出，去年亦有不少男性的參加者，本身只是陪女朋友來，但過程卻十分投入和專注，尤其喜歡自行設計和搭配喜愛的花。他認為，工作坊受歡迎的原因不只可獲得製成品，藝術創作的過程同受港人歡迎。尤其是疫下，市民需要一個地方抒發情緒，藝術工作坊便成好選擇。

霓虹燈受外國客喜愛

該企於今年聖誕亦推出乾花香薰燈工作坊，客人可自行裝飾他們的香薰燈，多喜以秋冬色系裝飾作品。他反映，聖誕期間會推出更多乾花、保鮮花予客人選擇，而其他工作坊如霓虹燈、車牌以及馬賽燈製作亦同受參加者喜愛。

他提到，香港人熱愛的藝術工作坊分了幾種，當中的霓虹燈更是充分展示了香港特色。不少外國客人即使不懂中文，亦會選擇有「香港」的字眼製成霓虹燈作品。「由於香港霓虹燈的文化，已深植香港多年，參加者可透過畫畫加上燈條，令作品更有特色」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

望香港可注入「藝術靈光」

店名中的Aura一詞源自德語，意譯「靈光」，由德國哲學家Walter Benjamin提出，他認為藝術之所以能擁有攝人的魅力，正因為她擁有一種「藝術靈光」，正正是這特質，為藝術品注入靈氣。

成立Aura Art，Michael希望香港有一個地方，可以靜下來專心創作。「我自己的專業本來就是修讀藝術教育，在學習過程中，我看到很多不同的藝術如何與人類有關係。有趣的是，藝術其實可高層次，例如與哲學構成關係，甚至推動人類進步；亦可在生活層面，例如我們使用的器物或參與創作畫畫等，亦是人類所需要的，因此我想把所學專業推動藝術予香港大眾」。

他表示，想做一間不只小朋友，而是給到大人都可享受藝術的樂趣，從而在生活、藝術中找到休息，紓解壓力後在生活繼續追尋夢想。

【Visa】建立新品牌形象　Visa 於香港推出「Meet Visa」品牌革新計劃

【星巴克】亞洲首個送餐服務　香港星巴克推出Mobile Order to Table

記者：李智美

相關文章

【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成
2021/12/14
【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成
【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）
2021/12/15
【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）
【聖誕商機】天然聖誕樹有價有市　3星期賣過千棵　11月初已售罄
2021/12/16
【聖誕商機】天然聖誕樹有價有市　3星期賣過千棵　11月初已售罄
【聖誕商機】聖誕市集重開生意增約2成　港人愛買植物手作擺設（有片）
今日
【聖誕商機】聖誕市集重開生意增約2成　港人愛買植物手作擺設（有片）

你可能感興趣

【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成
13:00 2021/12/14
【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成
【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）
16:38 2021/12/15
【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）
【聖誕商機】天然聖誕樹有價有市　3星期賣過千棵　11月初已售罄
18:00 2021/12/16
【聖誕商機】天然聖誕樹有價有市　3星期賣過千棵　11月初已售罄
工作坊 德國 壓力 哲學 文娛藝術

上一篇文章

【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【Visa】建立新品牌形象　Visa 於香港推出「Meet Visa」品牌革新計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周勁收45億　香港今累計突破5000萬
【電影業復甦】《蜘蛛俠：不戰無歸》全球首周勁收45億　香港今累計突破5000萬
【科技備戰】被國產手機品牌爬頭　傳三星電子成立中國團隊調整策略
【科技備戰】被國產手機品牌爬頭　傳三星電子成立中國團隊調整策略
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【勞動短缺】千禧世代不想工作非勞動短缺主因　嬰兒潮世代提前退休才是真相
【勞動短缺】千禧世代不想工作非勞動短缺主因　嬰兒潮世代提前退休才是真相
【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好
【冬至2021】冬至訂檯爆滿　業界：生意近兩年內最好
【FinTech】港大調查：金融科技市場情緒指數跌近4%　「區塊鏈及加密貨幣」表現最差
【FinTech】港大調查：金融科技市場情緒指數跌近4%　「區塊鏈及加密貨幣」表現最差
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款