【聖誕商機】藝術工作坊聖誕生意大增4成　男性顧客比例增（多圖＋有片）

▲ Aura Art創辦人Michael想做一間不只小朋友，而是給到大人都可享受藝術的樂趣，從而在生活、藝術中找到休息，紓解壓力後在生活繼續追尋夢想。（資料圖片）

聖誕工作坊於今年重開，有不少消費者喜歡自己手工製作聖誕禮物、擺設。有商戶表示，港人較以往更愛植物的藝術手作，當中以乾花香薰燈、花環較受歡迎，生意額比往年大增4成。

【聖誕商機】聖誕市集重開生意增約2成 港人愛買植物手作擺設（有片）

經營藝術工作坊的Aura Ar，其創辦人Michael Yiu表示，聖誕期間生意額比去年多約4成，人均消費約300至380元，當中男性顧客的比例有所增加。

他續指，該企的聖誕有花環工作坊已非第一年推出，去年亦有不少男性的參加者，本身只是陪女朋友來，但過程卻十分投入和專注，尤其喜歡自行設計和搭配喜愛的花。他認為，工作坊受歡迎的原因不只可獲得製成品，藝術創作的過程同受港人歡迎。尤其是疫下，市民需要一個地方抒發情緒，藝術工作坊便成好選擇。

霓虹燈受外國客喜愛

該企於今年聖誕亦推出乾花香薰燈工作坊，客人可自行裝飾他們的香薰燈，多喜以秋冬色系裝飾作品。他反映，聖誕期間會推出更多乾花、保鮮花予客人選擇，而其他工作坊如霓虹燈、車牌以及馬賽燈製作亦同受參加者喜愛。

他提到，香港人熱愛的藝術工作坊分了幾種，當中的霓虹燈更是充分展示了香港特色。不少外國客人即使不懂中文，亦會選擇有「香港」的字眼製成霓虹燈作品。「由於香港霓虹燈的文化，已深植香港多年，參加者可透過畫畫加上燈條，令作品更有特色」。

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望香港可注入「藝術靈光」

店名中的Aura一詞源自德語，意譯「靈光」，由德國哲學家Walter Benjamin提出，他認為藝術之所以能擁有攝人的魅力，正因為她擁有一種「藝術靈光」，正正是這特質，為藝術品注入靈氣。

成立Aura Art，Michael希望香港有一個地方，可以靜下來專心創作。「我自己的專業本來就是修讀藝術教育，在學習過程中，我看到很多不同的藝術如何與人類有關係。有趣的是，藝術其實可高層次，例如與哲學構成關係，甚至推動人類進步；亦可在生活層面，例如我們使用的器物或參與創作畫畫等，亦是人類所需要的，因此我想把所學專業推動藝術予香港大眾」。

他表示，想做一間不只小朋友，而是給到大人都可享受藝術的樂趣，從而在生活、藝術中找到休息，紓解壓力後在生活繼續追尋夢想。

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記者：李智美