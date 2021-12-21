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【聖誕好去處】全港最高聖誕樹×聖誕小鎮 「香港繽紛冬日巡禮」打卡全攻略

理財智慧 16:31 2021/12/21

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隨著與聖誕節的距離愈來愈接近，旅發局今年的「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮，亦在香港旅遊發展局在西九文化區管理局的支持下，首次移師至西九文化區藝術公園。當中20米高的巨型聖誕樹更是今個聖誕節不能錯過的打卡點，想要留下獨一無二的美好回憶？可以試試以下幾種打卡方法。

【假日好去處】海洋公園聯手B.Duck陪你過聖誕 全新節日限定「水上樂園無限次入場證」【下一頁

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

天空之鏡聖誕樹： 

即使沒有平靜水面，其實都能拍到「天空之鏡」效果，秘訣就是借用多一部手機。先把手機放平，借用屏幕作為反射面，再將拍照用的手機機身倒轉，鏡頭貼近反射面，調整角度便可拍攝出天空之鏡效果。

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魔幻時刻聖誕樹： 

利用維港日落「咸蛋黃」與巨型聖誕樹形成一幅暖暖冬日迷人構圖。在日落後約半小時，天還微亮，天色由暖色漸變冷色的時候，便是被稱為「魔幻時刻 Magic Hour」的珍貴拍攝時刻，利用好這半小時的天色，絕對可以拍出夢幻與浪漫的照片。

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七彩幻變聖誕樹： 

高 20 米，逾 6 層樓高，是今年全港最高最巨型聖誕樹，遠看已相當震撼，而今年聖誕樹更會配合音樂而產生不同的特別閃燈效果，利用這個特性，可以拍出七彩幻變的聖誕樹。

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近距離拍攝夢幻歐陸小鎮： 

除了以上聖誕樹全景和遠景拍攝，大家不忘進入夢幻聖誕小鎮參觀，小鎮內有 8 間不同

主題的聖誕小屋及精緻裝飾，儼如置身歐陸小鎮，讓人打卡停不了。

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【搜游食誌@iM網欄】七滋八味的川菜 嗜辣品「川流」【下一頁

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

值得留意的是，在平安夜、聖誕當日及除夕日這三個特別日子更會延長開放時間至凌晨1時，想要拍照留念的市民記得不要錯過了。

 

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記者：鄭日棱

聖誕節 好去處 西九文化區 旅發局 香港 文娛藝術

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