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【數據處理】金融企業易陷「數據孤島」　或拖慢轉型

科技 16:29 2021/12/21

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傳統金融機構近年積極應用科技，陸續推出多元化的數碼產品和業務。懂得適當挖掘與分析大數據，對於金融企業來說，或能有效地提升競爭力，作出更具針對性的決策。然而，有專家指目前仍有不少企業在處理大數據時遇到困難，例如將大量數據的控制權，分散在不同機構、部門，出現「數據孤島」（Data Silos）的情況。不但未能解決業務問題，甚至影響工作效率，造成反效果。

【2022年趨勢】數碼轉型成大勢　Equinix公布2022年四大數碼基礎設施發展趨勢

【STEM人才】港交所趕上數碼轉型　聘STEM人才協助各部門

iPaaS平台Boomi亞太區副總裁Ajit Melarkode接受本報專訪時提到，數據是企業最重要且具價值的資產，可透過挖掘與分析數據，提高企業競爭力，預測市場趨勢，作出更具針對性的決策。

平衡分析私隱　專業人才續缺

隨着新冠疫情爆發，金融業數碼轉型的速度也大幅提升，流動支付、數碼銀行、網絡借貸及財富管理等創新金融服務湧現。不少金融服務機構都正採用雲端服務，以維持銀行服務的穩定運作。也有金融機構透過數據分析，在流動應用程式內為客戶提供個人化產品和服務，為其客戶創造更高的價值。

不過，Melarkode認為，對於傳統金融企業來說，現時要善用數據，仍面臨3大困難。

（1）難處理新舊數據：當新數據數量不斷增加，再加上舊有的數據，資訊管理的問題變得困難，更會引起信息爆炸。不同部門對數據的定義和使用存在較大差異，致使各部門之間的數據不能互通，難以融合，容易造成數據孤島的情況。

技術諮詢Devoteam報告Connectivity benchmark指出，超過85%的受訪企業認為，數據孤島的問題拖慢了數碼轉型的速度，也無法滿足業務對數據處理的需求。

（2）平衡數據分析與私隱：客戶身份信息和資產信息等數據涉私隱問題，銀行對這類私隱數據始終採取審慎嚴謹嚴守合規態度，按照最小化採集、非必要性不採集原則，導致要如何將資料蒐集和存放在一起，然後又如何取出使用，也變成一門學問。

（3）專業人才短缺：Melarkode直言，不少企業的資源仍有限，但開發需求卻在不斷增長。而缺乏能掌握數據科學技能的人才，將會令企業難以精準分析及應用。他坦言，出現數據孤島其實並不可怕，可怕的是企業長期存在不去解決，「就算有大量數據都用不到，就等於投資完沒有回報，反而會阻礙企業發展」。

平台技術　實現3年ROI達410%

Melarkode補充，以上提到的3大困難，是迫於眉睫、急需解決的問題，企業需要有一種更有效的方法，來管理跨平台數據問題。

Boomi亞太區副總裁Ajit Melarkode表示，目前仍有不少企業在處理大數據時，會遇到困難，「數據孤島」的問題仍然嚴重。（受訪者提供圖片）

他補充，Boomi早前因應市場痛點，推出了The Boomi AtomSphere Platform，利用自動化技術整合、並打通各部門數據資料，讓企業能加快處理及打好數據融合基礎：透過平台技術協助，以解IT人手不足。Forrester統計指出，採用該平台能在3年內實現410%的投資回報率（ROI）。

Boomi早前也推出數據整理平台，助企業客戶利用自動化技術整合並打通各部門的數據資料。（Boomi官網圖片）

【2022科技預測】德勤：醫療穿戴設備、NFT收藏品增長　明年體育NFT交易額逾150億元

記者：曾曉汶

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