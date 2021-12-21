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【吉利母企】吉利控股擬與雷諾南韓合資製混能車　目標免稅出口至美國

股市 16:29 2021/12/21

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【吉利母企】吉利控股擬與雷諾南韓合資製混能車　目標免稅出口至美國

吉利汽車 （00175） 母企吉利控股據報將與法國車廠雷諾（Renault）宣布，擬在南韓合資製造混合動力汽車。路透引述消息指，吉利和雷諾合資公司期望在南韓製車可讓產品免稅出口至美國。

吉利控股今年8月宣布，與雷諾集團簽署諒解備忘錄，以建立長期戰略合作夥伴關係，最初將專注於中國和韓國等核心快速增長市場開發混合動力汽車。

吉利控股與雷諾達成合作備忘開發混合動力汽車 吉利汽車︰正探索不同選項參與，可見【下一頁】

報道指，雙方潛在合作方式包括利用雷諾現有釜山廠房建領克（Lynk & Co）01車型，或會使用韓國本土零件供應。因應韓國和美國有自由貿易協議，消息人士指，吉利可能藉合資公司從「後門」進入美國市場。

雷諾去年撤出中國內地，有望利用新合資公司，在內地市場重建業務，集中推出新插電式混合動力汽車。報道指，吉利雷諾新生產線將會應用吉利和富豪汽車（Volvo）研發的CMA架構，而雷諾會專注於車輛設計、銷售和營銷。

雷諾於韓國和三星設有控股合資公司，但近年銷售下滑。

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港股 吉利汽車（00175） 富豪 雷諾 釜山
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