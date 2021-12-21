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【樓市熱話】月入28k儲蓄100萬 港男欲購一房細單位 唯一要求1小時返港島上班

理財智慧 18:00 2021/12/21

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置業是人生大事，不知道若要買樓，你首選會考慮的要求和條件是甚麼呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近希望買一個一房單位作自住用途，而他只要求單位能容納到一張床及電腦桌，並不需要廚房，及所選的單位區域要鄰近其公司，而他現時的儲蓄約有100萬，樓主因而向網民詢問其能有甚麼選擇。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 若有100萬你可以選擇400萬內，35年樓齡的細單位。」，「 油尖旺280呎的舊樓也不錯，坐20分鐘地鐵便能到中環。」，也有人指，「 若買舊樓，你便不要考慮其升值能力了。」。

另有網民指，「 你可以考慮買居屋，會相對便宜及大一點，正常一個人住，250呎應該也是足夠的。」。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

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責任編輯：關海儀

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