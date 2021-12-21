【品牌形象】打造全新形象　Visa於香港展開品牌革新計劃「Meet Visa」

Visa宣布在本港推出「Meet Visa」品牌革新計劃的首階段，藉以突顯其網絡的多元服務，以及推動全球經濟融合的承諾。是次品牌革新計劃率先在今年七月於美國推出，之後逐步在亞太區落實。這一階段計劃與公司的業務策略緊密結合，期間推出具互動性的全球廣告，讓大家先睹為快Visa標誌性品牌革新後的形象。

Visa的全新品牌形象將用於其營運的200多個國家與地區，體現公司各個主要業務策略，包括消費者支付、拓展新支付流以及與金融科技公司和知名品牌建立新型夥伴關係。

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是次計劃與全球領先品牌設計公司Mucho合作，共同打造現代化、別具活力的視覺品牌形象，從而體現上述核心價值，並帶出讓每個人都能參與全球經濟的理念。「Meet Visa」廣告呈現具數碼影響力的新穎色彩、為最佳數碼體驗而設計的自訂字體，以及耳目一新的品牌標誌，旨在表達Visa背後的經營理念。

Visa執行副總裁兼環球首席市場拓展總監Lynne Biggar表示，期望讓大家真正留意到Visa是一個推動商業發展並值得信賴的支付網絡，而並非是一間信用卡公司。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，煥然一新的Visa標誌及品牌象徵著其致力革新支付行業的承諾，將持續拓展與改善他們的產品和服務，以滿足客戶日新月異的需要。

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責任編輯：黃苑筠