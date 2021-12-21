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永利澳門證實終止與中介人合作 貴賓廳將改中場用途

股樓投資 17:05 2021/12/21

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前太陽城集團(01383)高層周焯華因涉非法賭博案被澳門羈押候審，當地賭企正部署關閉旗下中介人貴賓廳。市傳永利澳門（01128）將於月內終止與博彩中介公司合作，貴賓廳將改為中場用途。澳門媒體引述永利澳門董事會副主席陳志玲表示，永利跟博彩中介的合作將於年底前陸續結束，這將有利澳門未來長遠健康發展，現有的博彩中介貴賓廳，將改為中場用途及多元體驗設施。永利周二收報5.63元，上升2.1%。

【2022年部署】晉裕予恒指明年目標27000點 推薦20隻港股及美股   詳情請看【下一頁

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陳志玲指，私人貴賓廳退場後，不擔心賭收會下跌，反而有信心只要疫情穩定，以及多做「旅遊＋」活動，可藉多元活動吸引多元旅客，相信生意會更好。她強調，永利本身主要業務在中場，今年中場業務收入已佔整體75％，未來繼續主力發展中場業務。談到貴賓廳退場引發的員工就業問題時，她表示，一切仍在商討中，而澳門政府亦積極配合，日前與多間博彩企業合辦大型招聘活動，了解博彩中介公司從業員的能力及就業意向。業界共同合作，盡力讓相關從業員有更好的發展。

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撰文 : 李尚毅

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