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富達國際：退休風險不容忽視　四大事項須注意

理財智慧 16:31 2021/12/21

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香港長者人數政府統計處早前公布，本港65歲或以上的長者人數，將從2019年的132萬（佔總人口18.4%），增加120萬至2039年的252萬（佔總人口33.3%），相較1999年至2019年期間新增61萬人，升幅加近一倍，意味著長者人數的上升速度勢將明顯加快，而且在總人口中所佔的比例亦將上升。此外，長者人口超過250萬的情況亦預料維持最少30年。

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富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示：近年全球人口出現高齡化現象，令各地的生活方式、經濟和社會出現一系列變化。據聯合國估算，2050年全球65歲或以上的長者人數將增至15億人，即每6個人便有1人是65歲或以上。隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，社會亦開始關注更配合長者的生活配套，包括如何在退休後維持原有的生活水平。以下為大家分享四類需要多加留意的退休風險。

1. 長壽風險
長壽風險是指實際在世年齡超出儲蓄預期能夠覆蓋的年期。香港統計處的資料顯示，截至2020年，香港女性的平均預期壽命為88歲，而男性則為83歲。假設在65歲退休後活到80多歲，退休生活或長達20年。聯合國的研究亦顯示，全球65歲後的最長預期壽命可達25年，香港則可達15至20年。由此可見，當退休時間比預期長，而退休儲備又提前花光時，生活便有可能捉襟見肘。

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2. 醫療開支風險
香港公共醫療服務長期供不應求，在未來可預見的人口老齡化情況下，公共醫療系統很可能將不勝負荷，部份市民亦難免需要轉往私人診所或醫院求醫。不過，據香港智經研究中心調查顯示，在2007至2018年間，以私人門診為首的基礎醫療開支增長幅度達85.1%，同期人均私人基礎醫療開支更升至4,222港元，升幅達 74.5%，高於人均本地生產總值 41.4% 的升幅。隨著醫療科技愈見進步，未來退休人士的醫療開支負擔不能忽視。

3. 通脹風險
通脹可令商品及各種服務的成本上升，從而侵蝕消費者的購買力（Purchasing Power）。富達環球退休調查顯示，55歲或以上受訪者所擁有的資產中位數約為160萬港元。假設每年通脹幅度為 3% 的情況下，資產的價值將在25年後減半，跌至76萬港元。若通脹數字增至 4% 的話，資產價值更大跌至60萬港元。為了令資產保值，退休人士應透過投資滾存資產，力求跑贏通脹。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

4. 市場風險

為了取得更高的投資回報及退休儲備，很多人都會將資金配置於高風險資產上。富達環球退休調查顯示，22% 的55歲或以上的在職人士將 75% 以上的資產配置於股票之上。

 

然而，如市況突然變得急劇波動，投資者便有可能因資產過度集中而較大機會蒙受損失。以港股為例，恒生指數於2008年金融海嘯期間的高低波幅超過60%。為免受波動市況影響，退休人士需要了解如何將資產適當地配置於不同風險程度的資產上，以分散上文提及的各項風險。

 

市場波動及通脹或侵蝕資產價值，同時長壽及高昂的醫療費用亦會增加退休後的生治開支，所以市民應及早計劃，並於退休後持續分散投資，以助退休儲蓄穩定增長。

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撰文 : 陳楚琨

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