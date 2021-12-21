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【安心出行】馬會夥四間流動通訊商　派智能手機連12個月上網服務予長者

Hot Talk 16:17 2021/12/21

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馬會夥同四間流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月上網服務予長者。

賽馬會宣布透過其慈善信託基金，撥捐2700萬元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，為合資格長者派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務，予約2萬名基層長者。計劃同時為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法及技巧。

計劃由馬會夥拍12間社福機構及四間本地流動通訊網絡商，並由政府促成，受助者參加計劃費用全免。四間本地流動通訊網絡商包括3香港、中國移動香港、CSL、和SmarTone。四間電訊商將透過企業社會責任模式支持計劃，並為社福機構夥伴提供技術支援。其中，3香港會提供逾5000 部不同品牌的智能手機及12個月免費流動通訊基本服務，SmarTone 義工隊亦會參與為長者設立的義工教室，協助教授長者使用智能手機及應用程序。

合資格長者在進行審批時，必須正接受社會福利署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並必須經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心，以進一步核實需要及審批。

參與計劃的12間社福機構包括﹕香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、香港耆康老人福利會、香港基督教女青年會、鄰舍輔導會、救世軍、聖雅各福群會及仁愛堂。

相關文章﹕

【安心出行】香港電訊CSL為長者提供安心出行教學　設關愛老人計劃、月費最低38元

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