【新股IPO】滴滴傳擬以介紹形式來港上市 不集資

消息指，早前宣布在紐交所退市並考慮來上市的滴滴，正計劃透過介紹形式來港上市，介紹上市不需要融資，相關程序相對簡單，亦能滿足到港交所的上市要求。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

內地媒體引述消息人士報道，由於滴滴在美上市不足兩年，未能透過第二上市方式來港上市，而雙重上市方式的審查較為嚴謹，多項要求不能獲得豁免。此外，公司由美國退市，將面臨來自基石投資者、二級市場投資者，以及監管機構的挑戰。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正