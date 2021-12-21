【人幣定存】半年人民幣定存享2.9厘 撼贏人行央票中標息2.5厘

▲ 集友半年人民幣定期存款有2.9厘年息，跑贏同期人行央票的2.5厘。

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內地昨天（12月20日）自年半多以來首次下調貸款巿場報價利率（LPR），但未有影響人民銀行今天（21日）推半年期央行票據，最高接納息率為2.5厘，跟上次9月時的中標票息相同。專家指，主因是人民幣債券仍具息差優勢，尤其是美國德州首錄Omicron死亡個案，為股滙債響警號，市料聯儲局或難按計於明年加息3次，令昨晚10年期美債息一度乍現1.35厘低位、其後才重上1.4厘。

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此外，參考同屬低風險的人民幣定期存款息率，6個月人幣定存的高息王，是集友於上周推的2.9厘年息，打破自10月以來雄霸王位的富邦2.8厘年息，亦跑鸁同期人行央票的2.5厘。如以集友的起存額為50萬港元計，好息族至少在半年內穩袋約7200元利息；如以存款上限1000萬港元計，大戶更賺盡約14萬港元利息，但須扣除港元兌換為人民幣的買賣差價。

另方面，素來打高息牌的招商永隆，今天微削6個月人幣定存年息0.05厘至2.4厘。論及相同存期人幣定存的入場費，目前富融（Fusion Bank）提供1元入場費（人民幣，下同）享2.4厘年息，這間虛擬銀行由騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份投資，堪稱低門檻最高息。

專家指，年結在即扯升拆息，且通關在望，復添跨境理財通已啟動兩個月，中資大行工銀亞洲指回應本報查詢指，每天都收到開戶申請，皆對人民幣有需求。

虛銀勁加人民幣定存息【下一頁】

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人行於冬至日來港發行6個月期央票，總額50億元，接獲222億元申請，超購3.44倍，反應為今年最差，中標息且略低於市場估計的0.1厘，市料受大市風高浪急所累。上商研究部主管林俊泓指，參考二手市場，6個月期央票的二手孳息率約2.3厘，較美國同期國債僅約0.1厘高，原本料透過金管族旗下CMU債務工具標售的央票，中標息率或約2.6厘。而離岸人民幣6個月拆息今午報3.1厘。

綜觀人行今次已是第5度來港推半年央票，而今年每次推出的額度都是50億元，對上一次是9月24日，中標息率為2.5厘，吸金278億元，超額認購4.56倍，超購程度為今年最好；而6月24日的票息是2.54厘，吸金272.1億元、超購4.44倍；打頭陣是3月25日，票息2.6厘，吸資249.6億元，超購3.99倍。

若放眼較長線，即一年前、去年12月23日推100億元央票，票息為2.7厘，超購2.96倍，惟當時內企債的違約危機未致惡化。

那邊廂，本周首兩天，暫有3間中小行調息，包括招商永隆下調存息，相反大眾銀行卻加息、以及華僑永亨則加減不一。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪