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【TSLA】Tesla本月累跌逾兩成　或創疫情以來最大單月跌幅

股市 15:59 2021/12/21

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【TSLA】Tesla本月累跌逾兩成　或創疫情以來最大單月跌幅

Tesla（美：TSLA）股價繼續回吐，周一再跌3%，失守900美元。Tesla 12月已經累計下跌21%，可能創下去年3月疫情爆發以來最差單月表現。Hertz 10月份公布向Tesla訂購10萬輛電動汽車後，Tesla股價節節上升。 

【2022年選股攻略】鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

然而，Tesla行政總裁馬斯克宣布計畫出售10%Tesla股票，Tesla升勢就開始不復存在。

美國參議員Joe Manchin表示不會支持美國總統拜登的支出計劃後，美國電動汽車板塊周一集體下挫，Nikola Corp （美：NKLA）下跌7.3%，為上月18日以來最大跌幅、Rivian Automotive （美：RIVN）下跌7.9%、Workhorse Group Inc （美：WKHS）下跌了8.9%、Lordstown Motors Corp （美：RIDE）下跌8.2%。

【ET開市直擊】年結在即　速睇明年布局　港股、美股、A股部署（附Time code） 

相關文章：【TSLA】上月起大手減持逾千萬股　Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款

【TSLA】馬斯克本周兩度沽售Tesla、減持大計完成逾75%　Tesla高位回多少？

美股 汽車 拜登 Tesla 馬斯克

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