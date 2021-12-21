▲ 【TSLA】Tesla本月累跌逾兩成 或創疫情以來最大單月跌幅

Tesla（美：TSLA）股價繼續回吐，周一再跌3%，失守900美元。Tesla 12月已經累計下跌21%，可能創下去年3月疫情爆發以來最差單月表現。Hertz 10月份公布向Tesla訂購10萬輛電動汽車後，Tesla股價節節上升。

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然而，Tesla行政總裁馬斯克宣布計畫出售10%Tesla股票，Tesla升勢就開始不復存在。

美國參議員Joe Manchin表示不會支持美國總統拜登的支出計劃後，美國電動汽車板塊周一集體下挫，Nikola Corp （美：NKLA）下跌7.3%，為上月18日以來最大跌幅、Rivian Automotive （美：RIVN）下跌7.9%、Workhorse Group Inc （美：WKHS）下跌了8.9%、Lordstown Motors Corp （美：RIDE）下跌8.2%。

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