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【騰訊抖音】騰訊起訴抖音播《斗羅大陸》涉侵權　索賠額增逾十倍到8億元人民幣

股市 16:03 2021/12/21

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【騰訊抖音】騰訊視頻起訴抖音播《斗羅大陸》涉侵權 要求索賠金額從6160萬提高到8億元人民幣

騰訊  （00700）  旗下騰訊視頻，以侵犯著作權為由起訴抖音，並提出將罰款金額加碼。據內媒報道，騰訊向法院申請變更訴訟請求，將原本指控抖音平台中內容涉嫌侵犯旗下動漫《斗羅大陸》的著作權，要求索賠金額從6160萬元（人民幣，下同），提高12倍至8億元。據報，騰訊今年6月至12月10日間，騰訊起訴抖音侵害著作權總額已超過29.43億元，達168次。

騰訊視頻起訴抖音播《掃黑風暴》涉侵權　要求賠償1億人幣，可看【下一頁】 

【2022年選股攻略】陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 

今年6月，騰訊視頻向重慶市人民法院申請訴前行為保全，指控包括抖音在內的一些短視頻平台上出現了大量未經授權的《斗羅大陸》動畫完整版、切條剪輯以及合集等內容，相關短視頻侵權鏈接高達600多條，要求抖音立即刪除所有侵權視頻，立即採取有效措施過濾、攔截用戶上傳及傳播的侵權視頻。

及後，在未經實質審理的情況下，重慶市人民法院作出判決，支持了騰訊的請求。法院認為，在抖音APP上有關「斗羅大陸話題」高達214.7億次播放量，用戶數量龐大，且在該平台上傳被侵權視頻的用戶數量多，傳播範圍廣，如不及時制止侵權行為，將給權利人造成難以彌補的損害。

抖音擅自播《王者榮耀》遊戲片段　被判侵權賠償騰訊60萬元，可看【下一頁】 

【ET開市直擊】年結在即　速睇明年布局　港股、美股、A股部署（附Time code） 

內媒引述消息人士透露，今年後半年，涉億元以上侵權的案件有4件，其中《斗羅大陸》要求賠償侵權額最高，達8億元；其次是《你是我的榮耀》，為7.55億元。

相關報道：【騰訊700】EPIC連續15天免費送電腦遊戲　《莎木III》打頭陣

【騰訊股價】騰訊9款App陸續恢復更新　上月遭「過渡性行政指導」

【美國連登】Reddit提交美國IPO申請　投資者包括騰訊

編輯：曾樂詩

港股 騰訊控股（00700） 抖音

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