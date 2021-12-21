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【小米 1810】 下周二發布小米12 全球首款應用高通驍龍8 Gen1

股樓投資 16:26 2021/12/21

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小米集團（01810）董事長雷軍於社交平台發文透露，小米12將於下周二（28日）晚上7時半發布。據內媒引述市場消息指，是次發布的3款新機分別包括小米12X、小米12、小米12 Pro。而雷軍早前已預告，小米12系列將首次使用高通新推的驍龍8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台。

同場加映﹕【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

另外，小米報表披露，公司於周一（20日）回購275萬股，每股作價介乎17.64至17.8元，涉及總額約4,880萬元，而今年至今，公司共計回購1.47億股，佔公司股本0.59%。

大行予小米集團投資評級及目標價﹕

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    +12

小米股價今日（21日）造好，高見18.54元，最多升5.2%，收報18.4元，升4.4%，成交額23.4億元。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

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記者：郭秀慧

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