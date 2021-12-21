▲ 【會計監管】會計師蕭俊文違專業準則 遭會計師公會罰款共27.5萬元 年內第3度被處罰

香港會計師公會（CPA）指，與執業會計師蕭俊文就被指控違反專業準則而進行的監管程序，達成協議。相關投訴涉及開元信德會計師事務所，在2019年公會的執業審核中被發現審計缺失。蕭俊文承認個案中的事實及違反專業準則之處，而香港會計師公會譴責蕭俊文及處以罰款12萬元，要求支付公會費用15.5萬元。香港會計師公會未有提及涉事的上市公司名字，但值得留意是，今次是蕭俊文在2021年第3次被香港會計師公會處罰，再上一次則是在2017年。

證據未有顯示開元信德發表錯誤核數師意見

香港會計師公會的執業審核委員就開元信德對一間香港上市實體及其附屬公司的2018年財務報表所進行的審計，及發表的無保留核數師意見作出投訴，蕭俊文為負責該審計項目的執業董事。所得證據未有顯示有關審計缺失導致開元信德發表錯誤的核數師意見。

蕭俊文被指審計時未有適當測試投資公允值的假設

該上市實體的2018年財務報表列有一項透過損益按公允值列賬的重大股本投資，該上市實體向三間非上市公司所作的股本投資， 執業審核人員發現蕭俊文進行審計時未有：

1）適當測試或評估管理層估量該三間公司投資的公允值過程中所作出的假設及估計是否合理；

2） 就該三間公司投資獲取充分、適當的審計證據，包括充分評估由估值師對其中一項投資進行的估值工作；

3）就其中一間公司的投資編備完備的審計記錄；及發現該上市實體未有按照相關規定，在財務報表中就該股本投資作出充分披露。

香港會計師公會：監管協議合理 符合公眾利益

香港會計師公會稱，考慮過去對蕭俊文採取的紀律處分和監管行動，及參照過往關於其他答辯人的類似案件後，認為達成監管協議為合適做法，又認為在上述議定基礎達成協議，能合理地反映紀律處分程序結果，並符合公眾利益。

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