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【豪宅變劏房】名城劏房網上放租 最平月租3,500元 水電按人頭收400 成最佳挖礦場？

理財智慧 18:37 2021/12/21

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樓價升不停，令劏房問題愈來愈嚴重，而劏房風潮近年更蔓延至一些私人豪宅盤。有業主近日在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」放租大圍名城劏房，最平一間房月租僅需3,500元，帖文一出即惹來網民非議，指「難怪這屋苑咁多人」，而業主列明「水電按人頭收400」，亦被網民譏諷為「24 7 冷氣 + 挖礦」。

名城出租劏房房間：

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根據該帖文列出，單位共有4個房間，有「大小房、陽台房及特價房」，月租分別為3,500元、5,500元及6,500元；另包WIFI，但「水電費按人頭收取400元」。單位有2廁1廚，每周3日有清潔姐姐打掃，已包所有傢具，另有微波爐、雪櫃及冷氣等，業主形容為「拿行李就可入住」。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

此帖文一出，即時引起網友熱烈討論，部份討論焦點落在「水電按人頭收400」，表示「水電400，其實又ok，我想租黎挖礦」、「水電400任用租來放server一流」、「24 7 冷氣 + 挖礦」、「最搵笨係水電，如果俾我做我一定廿四小時放水，廿四小時開暖爐」。

此外，亦有網友提到名城的租客過去不少是港漂或內地大學生，一直都有分租房間的情況存在，但由於疫情影響，這類租客亦大為減少。「之前做開學生客，今年唔夠客冇計，放agent 吧！呢度好多人唔明名城租客群係點」、「名城出名多學生多劏房」、「名城有好多伙都係分租」。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

名城位於港鐵大圍站上蓋，前身是大圍單車公園，由長實（01113）與港鐵（00066）合作發展，於2012年落成，合共提供4,264個住宅單位，全部為三房及四房大單位。由於名城主要是大單位為主，成交價皆過千萬元。

參考中原地產網，近期平均成交呎價介乎約1.7萬至1.9萬元，以最新一宗實用面積739呎單位，成交價為1,360萬元，實用面積呎價為18,391元。至於租盤方面，呎租約為32元，以一個785呎單位，最近成交租金為25,500元。

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記者：李兆明

 

 

 

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