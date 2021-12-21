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【周大調富格曲@iM網欄】Lilium by Gitone 藝術家與Fusion菜

名人薈萃 16:50 2021/12/21

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日前出席了好友 Tina Lee 的陶藝展 《Ceramic Trio》，地點位處尖沙咀著名商場內的 Lilium by Gitone。單看店名，以為是一間畫廊，後來才知道，Lilium by Gitone 是一間西餐廳。在餐廳辦陶藝展，有趣有趣。預先訂好了一張二人檯，table for two。

星期日早上，先到香港文化中心，為聖誕音樂演出打點一切，綵排過後，再徒步到鄰近的商場參觀陶藝展。十二月初，天氣不錯，沿海旁走過去，是一種享受。 Lilium by Gitone 位處商場五樓，同層有不少城中著名的商鋪及高級食府，地位不言而喻。到達商場五樓，經過兩間威士忌專門店，不一會，已見 Tina 在餐廳內忙著。之前沒有相約，算是給她一個意外驚喜。多年沒見，知道她在陶藝方面創出一片天，替她高興。Tina 一邊悉心介紹她手上的作品，一邊分享箇中的苦與樂。Tina 表示，製作陶器的過程中難免遇上困難，甚至挫折，從中學會了勇於面對及大膽嘗試。她又與一眾志趣相投的陶友組成了「平安符同學會」，互相學習、互相鼓勵、互相取笑，每每有說不完的話題。大概，這就是真正的愉快學習。隨著技藝的提升，分享亦是重要的一環。音樂家在舞台上分享樂曲帶來的喜樂，陶藝家亦務求以最完美的方式去演繹自己的作品，細數其創作意念及背後的故事。

    點擊圖片放大
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談論間，見外籍廚師從廚房走出來，才記起自己身處餐廳之中，而且訂了檯吃午飯。Lilium by Gitone 由本地資深藝術家李梓良先生及夫人莊蕙聞創辦。餐廳的裝修佈置極具心思，燈飾以至餐桌上的擺設都經精心設計。除了陶瓷作品外，牆上還掛有畫作及旗袍，處處盡顯藝術氣息。名師出高徒，Tina 的啟蒙老師，正是店主李梓良先生。李梓良先生曾遠赴美國加州工藝學院修讀現代繪畫及陶藝。畢業後，多次在海外及本地舉辦個人作品展。於香港中文大學及多間專上院校任教，一九九二年創立香港現代陶藝協會並任創會會長。李氏的陶藝與繪畫作品備受高度評價，先後被香港藝術館、香港沙田文化博物館、中國歷史博物館及海內外私人收藏。秉承「藝術源於生活、美食樂在分享」的理念，李氏夫婦創辨 Lillium by Gitone，讓客人可以一邊享受 Fusion 美食，一邊欣賞藝術畫作及陶瓷作品。

回到餐桌，點選了侍應推介的前菜拼盤及兩份主菜。食物徐徐而來，無論質素及賣相都非常吸引。盛載食物及飲品的瓷器皆為手製藝術品。慢慢品嘗美食的同時，可以欣賞各式陶藝畫作，一舉兩得。藝術、生活與餐飲文化和諧地融合在一起，好比一首優美動人的樂曲，令人陶醉。

快樂不知時日過

轉眼已是四時多

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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