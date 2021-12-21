【高等教育】哈佛大學因疫情關係 未來4年不強制申請人提交考試成績

美國哈佛大學（Harvard University）日前宣布，將在未來4年不強制入學申請人提交學術能力評估測試（SAT）和美國大學入學考試（ACT）的成績。新規定適用於將在2023年至2026年入學的申請人。

哈佛大學稱決定改變收生規則的原因與新型肺炎疫情有關，因學生前往SAT和ACT試場時遇多重困難，但申請人仍可選擇自願提交SAT和ACT成績。

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哈佛大學之前已決定，不強制擬於2021年及2022年入學的申請者提交SAT和ACT成績。

哈佛大學招生及學費補助辦公室主任菲茨西蒙斯（William Fitzsimmons）發聲明稱，沒提交SAT和ACT成績的學生在申請入學時並不會處於劣勢。他鼓勵他們申請時提交任何可展示其中高中的個人成就，以及與未來前途發展有關的資料。

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責任編輯：龍紀瑩