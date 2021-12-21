【ET講股通】孫運喜：反彈成交縮（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早輕微高開升50點後反覆回穩，午後一度重上23000點水平，恒生指數收報22971點，升226點，23000點得而復失，成交1102.9億元。美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.5%。港股午後一度重上23000點，但成交淡靜有何啟示？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 二、三線藍籌、科技股發威領升

01：50 - Omicron累美股下挫 港股形勢未好轉

05：07 - 如Omicron再現重症、死亡病例 會造成市場恐慌

05：34 - 拜登基建方案遇阻 拖累美股急挫

07：10 - 大行調低美國經濟增長預測

08：30 - 負面消息多、成交縮 不足以支持港股再升

09：52 - 觀眾問股：快手 （01024） 87.6元買入可加注嗎？抑或要止蝕？

13：54 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 466元買入現時要放嗎？

16：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 275元買入如何部署？

20：33 - 觀眾問股：沒時間留意大市 現市況可買甚麼？可買盈富基金 （02800）

24：07 - 觀眾問股：小米 （01810） 值得翻兜？

26：10 - 觀眾問股：中國稀土 （00769） 0.95元買要放嗎？

28：32 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 值得認購嗎？

30：07 - 觀眾問股：長江基建 （01038） vs 香港中華煤氣 （00003） vs 電能實業 （00006） 點揀？

34：07 - 港股收市市況速報

35：31 - 個股推介：白雲山 （00874）

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恒指全日升226點，收報22971點，大市總成交1,102億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股一度重上23000點，主要受惠二三綫藍籌發威，碧桂園 （02007） 升3.2%，發盈喜的信義玻璃 （00868） 升8.3%，美團 （03690） 升4.5%。惟中石油 （00857） 跌1.7%，阿里巴巴 （09988） 亦偏軟。

港股反彈，惟形勢未見明顯好轉，多個利淡消息繼續困擾股市。昨晚美股捱沽，道指、納指失守100天綫，主因Omicron疫情持續升溫，歐洲各地計劃封城，並陸續對疫情嚴峻的英國實施入境限制。美國專家福奇亦警告，未來數周或數月病例及死亡人數將急增，當地醫院人滿為患，更有專家預測單日新症或急增至100萬宗。市場恐慌升溫，不利港股氣氛。

美國總統拜登的萬億美元基建方案或被卡住，主因民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）聲言反對，相信在雙方達成共識前，未來一段時間情況仍將不明朗。為此，陸續有大行調低及預告將會調低美國經濟增長預測。任何潛在的負面消息都將不利市況。

升市成交縮，反映上升動力有限，相信港股將持續在低位徘徊。

潛力股可留意白雲山 （00874） ，走勢似形成雙底，有點早前推介的山東新華製藥 （00719） 的影子。該股是日升1.4%至19.52元，可考慮候低吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰快手、騰訊、阿里巴巴、小米、中國稀土、電能實業、長江基建︰立即觀看】

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