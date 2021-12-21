▲ 【疫苗氣泡】港府僱員明年2月中出入政府大樓須出示疫苗接種證明 12月底起未打針須「3日一檢」

港府宣布，2022年2月中會在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有因工作相關目的進入上述處所的政府僱員均需出示新冠疫苗接種證明，同時收緊「以接種疫苗取代定期檢測」安排，12月28日起未接種首針新冠疫苗的政府僱員由「一周一檢」加密至「3日一檢」。

港府表示，若政府僱員持有有效醫生證明書，證明其健康狀況不允許接種疫苗，才可豁免「疫苗氣泡」要求。

港府發言人稱，傳染性更高的新冠病毒病變異病毒株全球個案不斷上升，政府需要進一步推動其僱員盡早接種新冠疫苗，確保部門建立堅固的保護屏障，推行「疫苗氣泡」可鞏固防疫屏障，減低變異病毒株擴散的風險，保障員工和市民的健康。

疫苗氣泡推行後 安心出行要求維持

在推行「疫苗氣泡」後，現行進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」流動應用程式的要求仍然會維持，即除獲豁免人士外，所有政府僱員和市民均仍然須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入有關處所。

目前約96%的政府僱員已接種第一劑疫苗。

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