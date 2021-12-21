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【著數優惠】虛保Blue推出限定聖誕活動 以不需要禮物換50元現金及免費藥劑保障

理財智慧 18:33 2021/12/21

分享：

本港虛保Blue將於明日（22日）銅鑼灣舉行「Blue 聖誕『回贈』Fun：以禮換錢」活動，首 450 名參加者均可獲得 Blue「回贈」一份聖誕心意， 包括 HK$50 現金及首年免費 WeGuard 藥劑 EASY 保入門計劃 (保費原價：HK$538)。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

以下是TOP10最不想收到的聖誕禮物：

  • 潤手霜
  • USB手指
  • 相架
  • 日曆
  • 記事簿
  • 暖蛋
  • 水樽
  • 聖誕裝飾
  • 偶像周邊產品

在活動期間，首 450名參加者只需參照 Blue 公佈的「十大最不 想收到的聖誕禮物」名單退回一份全新的禮物，便可獲一份由Blue「回贈」的聖誕心意。

【筍工推介】勞福局招聘高級計劃主任　負責社區投資共享基金營運工作　頂薪逾6.7萬元：【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

活動詳情

日期： 2021年12月22日（星期三）
地點： 銅鑼灣東角道及記利佐治街交界 (SOGO 鈄對面)
時間： 上午 11 時 30 分 至 下午 3 時 30 分 

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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責任編輯：潘曉豐

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