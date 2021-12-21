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【A350】卡塔爾航空控告空中巴士追討機身加速磨損　國泰航空引入同類型客機

股市 15:18 2021/12/21

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【A350】卡塔爾航空控告空中巴士追討機身加速磨損　國泰航空引入同類型客機

卡塔爾航空（Qatar Airways）發現旗下空中巴士A350客機機外表面加速磨損問題嚴重，21架A350客機上月底停飛。卡塔爾航空最新公布，在倫敦高等法院科技與工程法庭對空中巴士（Airbus）提出法律訴訟，指公司嘗試盡最大努力與空中巴士達成建設性解決方案，但未達共識。

卡塔爾航空表示，空中巴士必須徹底調查飛機表面磨損問題，並最終確定造成磨損的根本原因。如果無法得知根本原因，卡塔爾航空無法制定修復潛在問題的方案。

    點擊圖片放大

空中巴士A350屬於公司最新型的長途寬體客機，機身使用碳複合材料，而非傳統金屬。本港國泰航空也有引入A350客機。據國泰航空中期報告，至6月底國泰機隊共有27架A350-900客機和15架A350-1000客機，並分別會再接收3架新機。

空中巴士：A350飛行安全不受影響

目前，環球只有卡塔爾航空一家主要航空公司向空中巴士高調提出有關問題，空中巴士一直強調，即使機身「表面降解（surface degradation）」，客機仍能安全飛行。

雙方爭持不下，空中巴士早於上周反批評卡塔爾航空，將問題誤報成潛在安全問題，威脅將尋求獨立的法律評估。

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港股 國泰航空（00293） 國泰航空 卡塔爾航空

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