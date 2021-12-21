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【REITs】宏利投資管理：若明年亞洲同步開放邊境　將惠及零售辦公室及酒店等房託物業

股市 14:58 2021/12/21

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【REITs】宏利投資管理：若明年亞洲同步開放邊境　將惠及零售辦公室及酒店等房託物業

變動病毒Omicron令不少國家收緊邊境限制，宏利投資管理亞太房託（REIT）投資專家黃惠敏指，雖然變種病毒可能會為短期的經濟前景蒙上陰影，但亞洲地區若能同步開放邊境，將為房託市場提供進一步的上升空間，尤其能惠及零售、辦公室和酒店等行業。

大華繼顯料中港通關後每月內地旅客可達15萬人【下一頁】

黃惠敏指，相比一年前，各國政府現已陸續推出應對疫情的方案，如引入疫苗加強劑和有效抗病毒的藥物，目前新加坡和澳洲等主要市場的疫苗接種率非常高，繼而從第四季起重開邊境；香港政府亦預計將在明年放寬邊境限制；甚至連邊境限制最嚴格的中國，都正尋求在明年2月的冬奧會後重開邊境，這些均反映市場對旅遊和恢復跨境商業活動的信心將會增強。」

*年結在即速睇明年布局　港股、美股、A股部署（附Time code）*【按此速睇－附Time code】

股息回報佔了亞洲房託總回報的近一半

過去10年，股息回報佔了亞洲房託總回報的近一半，即使在2020年疫情最嚴重的時候，房託的股息回報仍然是正面的，當中受惠於擁有高租金水平的辦公室和工業房託。隨租金豁免期結束、佔用率改善及全年的併購交易活動，預計股息將持續到2022年。

環球房託方面，宏利投資管理環球房地產投資組合經理Joseph Marguy指，持續關注個別房託和各行業的發展，部分行業不僅受惠於經濟復甦，還會受長期趨勢所帶動，帶來高於平均水平的增長和回報，長期趨勢主題包括房地產科技發展及全球人口老化。

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