【澳洲央行】澳洲央行料Omicron不會破壞經濟復甦　考慮結束買債量寬

澳洲央行周二 （21 日） 公布12月7日議息會議紀錄。澳洲央行認為，Omicron變種病毒雖然帶來不確定性，但預計不會破壞經濟復甦。澳洲央行又指，如果活動數據保持樂觀，可以選擇提前結束量化寬鬆政策。

儲局縮減買債倍增至每月300億美元 料明後年各加息3次【下一頁】

議息紀錄顯示，政策制定者仍致力於將利率維持在 0.1% 的超低水平，但正考慮如何及何時結束每週40億澳元（約28.4億美元）的買債計劃。紀錄顯示，政策制定者討論了兩個選項，一是當就業和通脹目標的進展優於預期時，央行可能在2月份停止購買；一是延長買債至5月份，買債規模可能維持現狀或有所減少。

澳洲央行決定，在明年首次會議，即2月1日會議上做出最終決定，以讓決策者有時間評估經濟形勢，屆時 Omicron 對經濟復甦的實際影響也會更明朗。央行稱，決定將取決於經濟狀況，其中就業、通脹和支出數據尤為重要。

澳洲央行會議召開後，上周發布的澳洲 11 月份新增就業人數創紀錄新高，失業率降至 4.6%；第四季的通脹數據將於1月公布，市場預期由於供應限制持續，以及能源價格高昂，通脹可能偏高。

本月早些時候，澳洲央行總裁 Philip Lowe 表示，任何結束量化寬鬆的決定都與首次加息的時間無關，並補充說，其他央行的決定，也將對澳洲央行的量化寬鬆政策產生影響。

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