【日本皇室】真子夫婦揀錯新居？ 日媒評兩點計錯數

日本皇室成員小室真子與丈夫小室圭婚後移居美國，展開新生活。但有日本傳媒指出，小室夫婦在挑選新居時犯下兩個錯誤，一是低估二人的名氣，二是新居附近的犯罪率高企。

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日媒《女性自身》報稱，雖然夫婦二人似乎早已打算移居紐約，但始終低估自己的名氣。自從英媒《每日郵報》報道真子獨自在紐約出外購物後，夫婦新居地址已被不少人猜中及傳開，自此吸引不少人到其住所附近與大樓拍照，將住宅變成遊客景點。

而且，夫婦新居鄰近哈德遜園區（Hudson Yard），紐約著名景點「The Vessel」坐落於此，更易吸引遊客到訪。有當地民眾表示，曾於12日遇見身穿情侶裝外出的小室夫婦，真子當時身穿軍綠色長裙，小室圭則身穿軍綠色冷衫。

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女性自身亦指出，小室夫婦挑選新居的位置亦似乎「計錯數」。新居位處的區域近年犯罪率持續上升，由其是針對亞裔的仇恨犯罪更為明顯。有報道指當地於12月8日，曾有一名54歲日本女護士在地鐵被黑人襲擊，需要送院治理。

根據紐約市警方資料，當地於過去一年曾發生479宗仇恨犯罪案件，較前年248宗接近翻倍。單以小室夫婦居住的警方轄區為例，仇恨犯罪亦由4宗升至14宗，輕微犯罪率同樣增加。

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責任編輯：吳漢培