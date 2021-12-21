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恒指輕微高開後反覆靠穩　騰訊、美團反彈

股市 13:30 2021/12/21

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港股未有跟隨美股跌勢，今早輕微反彈高開50點，企穩22800點，恒指半日升121點，收報22865點。不過交投淡靜，大市成交額只有549.7億元；國企指數半日升52點，收報8095點。

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 創低位後反彈回升，今早表現跑嬴大市，騰訊回升1，2%，美團升2.5%，帶動恒指上揚。

內房、物管股反彈

內房股今早普遍造好。據內媒報導，內地央行、銀保監會鼓勵併購房企優質項目，融創 （01918） 升近9%，半日收報11.42元。世茂 （00813） 、碧桂園 （02007） 升逾3%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%。物管股方面，世茂服務 （00873） 反彈逾8%，融創服務 （01516） 升7%。

Tesla隔晚跌穿900美元　贛鋒鋰業、比亞迪下挫

Tesla（TSLA.US）延續跌勢，隔晚股價失守900美元關口，拖累Tesla概念股及電動車股下挫。比亞迪 （01211） 逆市跌0.1，贛鋒鋰業 （01772） 今早逆市跌1.3%，再試月內低位見109.1元，中午收報112.6元。

長城汽車 （02333） 、理想汽車 （02015） 同樣逆市下跌，跌幅介乎0.3%至0.7%。

中移動回A　友邦逆市破底

中移動 （00941） 回A，股價靠穩。中移動回A，發行價格定於每股57.58元，共發行8.457億股人民幣股份。

另外，據內媒報導，滴滴（DIDI.US）透過介紹形式於香港上市不會發行新股，亦不會籌集新的資金。

友邦 （01299） 逆市破底，今早跌0.1%，低見77.4元創52周低位，中午收報78.1元。


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欄名 : 財經精點1分鐘

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