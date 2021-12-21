【美國疫情】曾接觸確診白宮職員 拜登檢測呈陰性

美國新冠肺炎疫情嚴重，確診人數不斷上升。美國白宮1名員工確診，而且據報曾和美國總統拜登有接觸。白宮表示，拜登周一（20日）新冠病毒檢測呈陰性。白宮發言人普薩基表示，拜登將會在周三（22日）再度接受檢測。

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普薩基（Jen Psaki）周一表示，1名白宮中級職員的助手新冠檢測結果呈陽性。普薩基指，確診職員上周五（17日）曾乘坐空軍1號，期間和拜登（Joe Biden）身處相同室內空間約30分鐘。普薩基透露，確診職員乘搭空軍1號前的新冠檢測呈陰性結果，直至周日（19日）才出現病徵。

普薩基指出，拜登周一得悉有職員確診後已接受PCR檢測，結果呈陰性反應，將會在周三再接受檢測。普薩基指拜登周日更接受抗原測試，結果亦顯示他未有確診。

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普薩基表示，由於美國疾病管制與預防中心（CDC）指引並未要求，完成疫苗接種人士和確診者有接觸後需隔離，所以拜登將如常繼續行程。

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責任編輯：李俊儀