月供股票推介　月供5000元欲賺取年回報5厘儲蓄用有何建議

明年將出現環球加息潮，加息憂慮未消散，港股走勢方向未明朗，年底想部署明年月供股票，求穩定回報，有甚麼股票推介？港股、美股如何分佈？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署*【按此－附time code】

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00：00 - 市場焦點速覽

01：09 - 外圍市況速報 道指曾急跌近700點

02：27 - 亞太區外圍市況早段表現速覽

02：50 - 拜登基建法案受阻 美股無運行？

08：25 - 傳統聖誕後升市（Santa Claus rally）不再？

10：38 - 美股、港股、A股明年首季怎分布？

16：09 - 加息潮下的揀股策略

24：25 - 港股上日市況速報＋北水盤路

25：52 - 港股技術上現超賣 短綫反彈至哪個水平

32：35 - 內地房地產市場有機會好轉嗎？

38：39 - 商湯集團 （00020） 再度招股怎解讀？

41：21 - ET個股推介：中移動 （00941）

42：46 - 觀眾問股：美股SQQQ於7.3元有貨點睇

45：31 - 觀眾問股：美股SE於300元有貨、現跌到206元，應賣定繼續揸住？

47：26 - 觀眾問股：美股轉吼傳統消費股如Nestle（NESN）、Cola（KO.US）、P&G（PG.US）點睇。全部沒有貨，現持有Nvidia（NVDA.US）、TSMC（TSM）、APPLE（AAPL.US）

50：00 - 觀眾問股：早馮生，美股Honeywell（HON.US）定 三星環球半導體 （03132） 好？

53：05 - 觀眾問股：李寧 （02331） 87元買入，怎麼辦

54：54 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 前景點睇？股價有冇機會回升？上望價是多少？我120元買入，放定持？

56：43 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價入，到A股上市時放，策略點睇？

59：05 - 觀眾問股：出年開始做啲月供股票， 每月供5000， 請問有冇推介？ 想的起心股儲錢， 預一年回報約5%可以嗎

01：02：10 - 滴滴據報以介紹形式來港上市

01：02：47 - 財經日誌提提你