馬斯克：元宇宙更似營銷術語 好奇未來發展

全球首富、電動車Tesla創辦人馬斯克經常在社交網站Twitter發表意見,吸引大批粉絲追隨。馬斯克周日(19日)就近期大熱的元宇宙概念發帖文,認為元宇宙一詞是市場營銷術語而非現實,因為根本無法想像遙遠的未來,世界會變成什麼。

Tesla馬斯克稱 今年會交超過858億稅 【下一頁】

【2022年選股攻略】鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署【按此即睇】

馬斯克(Elon Musk)經常在Twitter發文,討論加密貨幣及股票,近來亦頻密與網民及名人互動,其言行甚具影響力。馬斯克周日轉發一條《大衞牙擦騷》主持人David Letterman當時批評Bill Gates,關於尚未成熟的互聯網概念影片;影片創作者將互聯網早期與元宇宙(metaverse)作比較。馬斯克對此表示,

「考慮到現在幾乎無法想像的本質,到底未來會怎樣?」

(Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be?)