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馬斯克：元宇宙更似營銷術語 好奇未來發展

環球社會熱點 14:04 2021/12/21

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全球首富、電動車Tesla創辦人馬斯克經常在社交網站Twitter發表意見，吸引大批粉絲追隨。馬斯克周日（19日）就近期大熱的元宇宙概念發帖文，認為元宇宙一詞是市場營銷術語而非現實，因為根本無法想像遙遠的未來，世界會變成什麼。

Tesla馬斯克稱 今年會交超過858億稅 【下一頁】 

【2022年選股攻略】鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署【按此即睇】  

馬斯克（Elon Musk）經常在Twitter發文，討論加密貨幣及股票，近來亦頻密與網民及名人互動，其言行甚具影響力。馬斯克周日轉發一條《大衞牙擦騷》主持人David Letterman當時批評Bill Gates，關於尚未成熟的互聯網概念影片；影片創作者將互聯網早期與元宇宙（metaverse）作比較。馬斯克對此表示，

「考慮到現在幾乎無法想像的本質，到底未來會怎樣？」

（Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be?）

【ET開市直擊】年結在即　速睇明年布局　港股、美股、A股部署 【按此即睇】 

馬斯克叫貝索斯努力啲發展藍色起源 咪顧住浸浴 【下一頁】

    點擊圖片放大
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馬斯克續指，自己不認為Web3（元宇宙）是真實的，這像市場營銷術語多過現實世界，目前只想知道未來10至30年世界會是什麼樣子，2051年更是猶如瘋狂的未來主義。

元宇宙暫時仍然是廣泛而模擬的術語，一般指人們能參與社交、工作、玩遊戲及活動的虛擬世界。很多人特別是加密貨幣愛好者，認為互聯網最終可以擺脫大型科企的控制。與元宇宙相關的加密貨幣於今年大幅飆升；元宇宙概念將可帶來1萬億美元（7.8萬億港元）年收入。

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責任編輯：郭麗明

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