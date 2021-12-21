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【Visa】建立新品牌形象　Visa 於香港推出「Meet Visa」品牌革新計劃

商業 13:54 2021/12/21

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Visa的全新品牌形象將用於包括香港在內的200多個國家與地區，體現該企各個主要業務策略。（Visa提供圖片）

Visa宣布在香港推出「Meet Visa」品牌革新計劃的首階段，藉以突顯其網絡的多元服務，以及推動全球經濟融合的承諾。Visa的全新品牌形象將用於包括香港在內的200多個國家與地區，體現該企各個主要業務策略。是次品牌革新計劃率先在今年7月於美國推出，之後逐步在亞太區落實。

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Visa與品牌設計公司Mucho合作，共同打造現代化、別具活力的視覺品牌形象，帶出讓每個人都能參與全球經濟的理念。「Meet Visa」旨在表達Visa背後的經營理念，廣告以新穎色彩、為最佳數碼體驗而設計的自訂字體，以及全新品牌標誌為題。

全新品牌形象將體現該企各個主要業務策略，包括消費者支付，Visa專注於擴大服務範圍，並將全球17億美元（約133億港元）以現金與支票進行的傳統支付轉移至數碼平台，實現數碼支付；同時亦會拓展新支付流，包括個人對個人的跨境支付與一系列增值服務，幫助各種規模的企業發掘新的發展機遇。

另外，Visa亦會與金融科技公司與知名品牌建立新型夥伴關係，並與世界各國政府緊密聯繫，同時為未來開發創新技術，藉以提供多元化的產品與解決方案。

全球經濟活動重啟成好時機

其執行副總裁兼環球首席市場拓展總監Lynne Biggar表示，「隨著全球經濟活動重啟，市場上越來越多資金以全新方式流動，現在正是難能可貴的時機，一方面讓我們展現所做的工作成果，另一方面，呈現Visa如何對個人、企業與經濟繁榮構成影響。」

在過去5年間，Visa投資了90億美元（約702億港元）提升技術，以推動未來商務發展。Visa表示，其網絡亦協助自由工作者靈活地實時獲得報酬，促進全球數十億張卡與賬戶之間的個人對個人的資金收發，以及更易執行大額企業跨境支付。

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責任編輯：李智美

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