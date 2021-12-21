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【太空旅行】日本富商前澤友作太空之旅完美結束　豪派「太空利是」（有片）

科技 15:50 2021/12/21

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前澤友作在12日的太空之旅期間，發布多段影片，也讓他的YouTube頻道訂閱數由上太空前的約75萬，到在ISS時突破百萬訂閱。（AFP）

日本首位在國際太空站（ISS）停留的民間人士前澤友作，日前在YouTube及Twitter上發放影片，分享在太空的私生活。而他終在日本時間昨（20日）上午8時50分離開ISS，結束12日的太空之旅，並在中午降落哈薩克平原。前澤友作離開太空前，更不忘舉行「派錢」活動，承諾參加者「人人有獎」。

【太空旅行】日本富豪圓太空夢 分享到太空站後首段影片及縮時攝影（有片）

前澤友作在12日的太空之旅期間，發布多段影片，也讓他的YouTube頻道訂閱數由上太空前的約75萬，到在ISS時突破百萬訂閱。他也用手機拍攝繞地球一圈的縮時攝影，還介紹ISS中的太空生活等。更特別的是，前澤友作早前在其頻道宣布舉行「從太空捐款給大家」的活動，不少日本網友稱抽到500日圓，甚至有人抽到最大捐款額的100萬日圓。

【太空旅行】在太空也可以叫賣Uber Eats首次將外送範圍擴展至太空？

將前澤友作送上太空的俄羅斯太空船聯合號（Soyuz），再次激起俄羅斯發展太空事業的決心。俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長Dmitry Rogozin表示，計劃在國際太空站為俄國旅客設置一個特別艙，在站外太空漫步，以及將來的繞月之旅。

【太空睡袋】美研高科技太空睡袋 預防太空人視力衰退問題

責任編輯：廖淑瑩

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