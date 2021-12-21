從穩字當頭看中國的理性選擇

客觀認知現實，是審慎施政的前提。當前的現實就是，百年一遇的公共衛生危機正同時帶來「慢」「快」兩種複雜影響：就「慢」字而言，新冠疫情導致要素流動大幅趨緩，全球經濟放慢了增長速度；就「快」字而言，新冠疫情又加速了經濟發展模式的自我進化和全球經濟秩序的深層變革，人類經濟社會的長期拐點加快到來。「慢」「快」的矛盾並存，決定了「穩」「進」的有序推進。從形勢演化的最新動態來看，全球經濟失速的短期風險正變得日益顯著，唯有穩字當頭才能為中國經濟高質量發展奠定物質基礎；與此同時，全要素生產率的提振和全球價值鏈上的地位攀升也需要提前謀劃、先期布局，穩中有進才能為可持續發展創造有利條件。因此，穩字當頭是三重壓力下中國經濟的理性選擇。

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第一，需求收縮正體現在內外兩個維度。從外部看，全球疫情防控一波三折，全球經濟增長正在全面減速，根據IMF的最新預測，2022年全球經濟增速恐將從2021年的5.9%下降到4.9%，發達國家和新興市場的經濟增速也將從5.2%和6.4%降至4.5%和5.1%，而新興市場的出口將在這一過程中受創嚴重，IMF預期2022年新興市場出口增速的預期值僅為5.8%，較2021年的11.6%腰斬；從內部看，中國經濟的消費、投資和出口三大增長引擎均面臨增速下行壓力，疫情在部分區域出現反覆跡象，生產消費的突然熔斷造成了不可忽視的負面影響，房地產市場調整給投資帶來一定拖累，而隨着全球復工復產的有序推進，全球供應鏈對中國的絕對依賴也出現回落跡象。

第二，供給衝擊從生產側抑制產能釋放，從增長側帶來經濟損失。新冠疫情疊加自然災害和能源短缺，使得全球正經歷過去60年來第三大供給衝擊，而中國作為連續11年全球第一的製造業大國，受到明顯影響，我們採用可計算動態均衡（CGE）模型，研究了電價變動對電力行業以及經濟增速的具體傳導衝擊，測算結果顯示，當電價提高10%至15%時，供給衝擊將拖累中國經濟增速0.2至0.25個百分點。

第三，預期弱化既削弱了實體經濟信心，又引致金融市場過度波動。受一系列因素的綜合影響，中資美元債市場大幅走弱，中概股持續承壓，對房地產市場平穩發展和中國企業走出去帶來挑戰。面對三重壓力，守住「六穩」和「六保」底綫可謂迫在眉睫，穩字當頭勢在必然。

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