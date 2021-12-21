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【港交所388】港交所：今年現貨股市日均成交額按年增32%　新經濟公司佔新股集資額87%

股市 13:04 2021/12/21

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【港交所388】港交所：今年現貨股市日均成交額按年增32%　新經濟公司佔新股集資額87%

港交所 （00388） 今年成交額及前三季度業績均創歷年新高，現貨股票市場的日均成交金額較去年增加32%，而衍生產品市場的日均成交量則較去年增加3%，但新股數目和集資額較2020年的高位有所回落，截至12月17日共有92隻新股上市，首次公開集資額達3189億元；其中有54家是新經濟公司，包括32家醫療保健及生物科技公司，佔期內香港首次公開招股集資額的86.6%。

*年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署*【按此速睇－附Time code】

港交所SPAC上市機制五大方向放寬【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

計劃於2022年推出非港元計價期貨及期權產品假日交易

港交所指，為進一步鞏固香港交易所作為亞洲衍生產品交易中心的地位，2021年香港交易所推進一系列市場微結構優化措施，包括計劃於2022年推出非港元計價期貨及期權產品假日交易，這一安排讓投資者在香港公眾假期期間可以繼續在香港交易所買賣一些標的證券在其他市場仍在交易的衍生產品，以便他們進行風險管理。

歐冠昇：繼續專注「立足中國」的戰略優勢

港交所上周正式宣布推出「特殊目的收購公司」（SPAC）上市制度，新機制將於2022年1月1日起生效，香港引入SPAC上市制度可以為市場提供一個在傳統的首次公開招股以外的上市渠道，吸引更多來自大中華區、東南亞以至世界各地創新行業的公司來港上市，有助於推動富有潛力的企業新星的發展。

港交所明年7月起新股不許全男或全女班董事【下一頁】

行政總裁歐冠昇表示，港交所的定位擁有獨特的優勢，一定能在全球急速演變、緊密連繫的資本市場中擔當重要角色，未來將繼續專注「立足中國」的戰略優勢，把握區內外各項發展機遇，並會繼續推動互聯互通，促進世界及各個市場的企業和參與者互相了解，支持面向未來的企業籌集資金、創造就業和促進社會共榮。

相關文章：【楊金隆案】港交所前高層涉收上市顧問利益無罪 法官拒絕訟費申請

相關文章：【證監會報告】證監會：港交所上市科與業務部門不再一同會見新股申請人　去年曾質疑職能分隔缺陷

港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易及結算所有限公司 期權 期貨 成交 香港 IPO

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