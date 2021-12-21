【TikTok】全新直播軟件違反開源許可協議？　另一直播軟件公司稱掌握證據

抖音海外版TikTok早前推出可在Windows系統使用的直播軟件TikTok Live Studio，惟該軟件使用了另一直播錄影軟件公司OBS Project旗下的OBS Studio軟件以及其他開源專案的程式碼，卻未遵守開源許可協議，Open Broadcaster Software（OBS）則已掌握明確證據。

據外媒《Protocol》報道，TikTok Live Studio是適用於Windows平台的直播軟件，協助遊戲玩家及直播主製作高品質的直播內容並串流至TikTok App，在直播過程中可整合電腦或手機的遊戲畫面，以及其他圖像、文字等添加在畫面上，可與Twitch、YouTube Gaming等服務競爭。不過公司推出TikTok Live Studio時並未大肆宣傳，該軟件目前只提供給部分市場的數千名用戶使用。

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至於Open Broadcaster Software所推出的OBS Studio同樣是一款受到直播主青睞的直播軟件，包括Reddit在內不少公司採用OBS Studio的程式碼來建構符合業務需求的直播軟件。根據OBS Studio所發布的 General Public License（GPL），這些公司必須在雙方的許可下公開任何修改過的開源程式碼。如果這些公司沒有遵守規則，Open Broadcaster Software則會將其提出控告。

Open Broadcaster Software業務開發經理Ben Torell證實，已發現TikTok違規行為的明確證據，並就此聯絡TikTok，但未得到官方回應。Ben Torell表示，公司會處理違反GPL的行為，就TikTok及其所屬的ByteDance（字節跳動）而言，只要他們遵守規則，公司樂意與他們建立友好的合作關係。

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責任編輯：廖淑瑩