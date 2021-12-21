  • 18°C
香港時間 : 20211221日 (二) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TikTok】全新直播軟件違反開源許可協議？　另一直播軟件公司稱掌握證據

科技 14:45 2021/12/21

分享：

抖音海外版TikTok早前推出可在Windows系統使用的直播軟件TikTok Live Studio，惟該軟件使用了另一直播錄影軟件公司OBS Project旗下的OBS Studio軟件以及其他開源專案的程式碼，卻未遵守開源許可協議，Open Broadcaster Software（OBS）則已掌握明確證據。

據外媒《Protocol》報道，TikTok Live Studio是適用於Windows平台的直播軟件，協助遊戲玩家及直播主製作高品質的直播內容並串流至TikTok App，在直播過程中可整合電腦或手機的遊戲畫面，以及其他圖像、文字等添加在畫面上，可與Twitch、YouTube Gaming等服務競爭。不過公司推出TikTok Live Studio時並未大肆宣傳，該軟件目前只提供給部分市場的數千名用戶使用。

【TikTok】擴大事業版圖 TikTok推出「網紅美食外送」服務

【遊戲熱話】發展自家服務直播 Facebook Gaming夥球星尼馬定期進行遊戲直播

至於Open Broadcaster Software所推出的OBS Studio同樣是一款受到直播主青睞的直播軟件，包括Reddit在內不少公司採用OBS Studio的程式碼來建構符合業務需求的直播軟件。根據OBS Studio所發布的 General Public License（GPL），這些公司必須在雙方的許可下公開任何修改過的開源程式碼。如果這些公司沒有遵守規則，Open Broadcaster Software則會將其提出控告。

Open Broadcaster Software業務開發經理Ben Torell證實，已發現TikTok違規行為的明確證據，並就此聯絡TikTok，但未得到官方回應。Ben Torell表示，公司會處理違反GPL的行為，就TikTok及其所屬的ByteDance（字節跳動）而言，只要他們遵守規則，公司樂意與他們建立友好的合作關係。

【Google】Google Drive推新政策 用戶違規將收警告電郵、禁分享連結

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
今日
【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」
2021/12/20
【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」

你可能感興趣

【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
今日 12:00
【年度回顧】2021年全球最吸金手遊排名出爐！　8款遊戲玩家最願意「課金」
【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」
20:34 2021/12/20
【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」
軟件 網紅 抖音 串流

下一篇文章

【實用工具】Google公布年度「質感設計獎」　3款App獲獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車
【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留
【YouTube TV】YouTube與Disney達成協議　YouTube TV原有頻道全保留
【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結
【Google】Google Drive推新政策　用戶違規將收警告電郵、禁分享連結
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【網絡安全】十年最嚴重資安事件！　 Apache Log4J現保安漏洞
【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」
【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」
【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊
【Mac外接屏幕】 傳蘋果推平價屏幕　規格與Pro Display XDR看齊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款