【異動股】首席執行官辭職 火岩控股跌近兩成至一年低位

主要從事網頁遊戲及移動設備遊戲開發業務火岩控股 （01909） 公布，首席執行官蘇毅將辭去職位，原因是「投入更多時間到私人事務」，令公司股價開市低開近一成後，股價跌幅持續擴大，最多跌近兩成，創一年新低，自今年高位計跌近八成。

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早前公司公布派特別股息，但其後指需要更多時間派付股息的比率及金額或其他分派方式，因此延遲董事會會議日期，由原定的12月13日延期至12月31日。

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