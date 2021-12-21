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【新冠疫苗】歐盟批准使用Novavax 惟或不足抗變種

環球社會熱點 13:28 2021/12/21

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新冠肺炎疫情已經在全球大流行近2年，更多新冠疫苗相繼面世。歐盟日前正式批准成年人接種Novavax疫苗，令Novavax疫苗成第5個獲歐盟批准使用的新冠疫苗。歐盟當局表示，研究數據顯示Novavax疫苗有效率約為9成，但承認針對部分變種病毒數據不足。

Novavax押後至第4季申請授權 【下一頁】

歐洲藥品管理局（EMA）周一（20日）指，2項大型研究數據顯示，Novavax疫苗有效率約為90%。EMA的人用藥品委員會（CHMP）經過評估後，一致認為數據可靠且符合歐盟有效性、安全性及品質標準。惟EMA其後補充指，目前Novavax疫苗對抗Omircon等變種數據有限。

歐盟委員會接納EMA建議，批准18歲或以上成年人接種Novavax疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩發表聲明（Ursula von der Leyen），希望授權可以鼓勵尚未接種疫苗或第3針人士盡快接種疫苗。

Novavax疫苗有效率96% 百分百預防重症及死亡 【下一頁】

Novavax疫苗由美國藥廠研發，需接種2劑完成接種。Novavax藥廠表示，將於明年1月起向歐盟成員國提供疫苗，藥廠和歐盟已達成多達2億劑購買協議。歐盟委員會表示，成員國在第一季度合共訂購約2,700萬劑，足夠為約1,350萬人接種。

據報Novavax疫苗需先在美國解決生產問題，預料將在今年年底向美國提交批准使用申請。Novavax疫苗上月已獲印尼批准使用，目前日本當局正在審批。

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責任編輯：李俊儀

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