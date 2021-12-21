【大行點睇】未來情況改善機會遠高於惡化 中金維持看好阿里巴巴

中金發表報告，指阿里巴巴 （09988） 分享了核心電商、新電商、本地生活、跨境電商、物流和雲計算業務的發展近況及計劃，該行指公司面對宏觀上的消費轉弱、中央及海外政府監管的風險及競爭加劇，不確定因素都轉化成確定性的衝擊。

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中金認為，市場過分擔心監管上的收緊、中美宏觀因素的不同及競爭對手的影響，同時忽略阿里巴巴作為大型平台在應對外部變化時的能力。中金表示阿里巴巴未來仍有很多難關，但未來邊際改善的機會遠大於惡化。

該行維持公司「跑贏行業」評級，目標價維持186元。

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