【人行政策】人行下調一年期LPR利率 高盛指對內銀股影響中性

高盛發表報告，指人民銀行昨日（20日）下調一年期貸款市場報價利率利率至3.8%，5年期貸款市場報價利率則維持不變，有關動作對內銀股盈利的影響屬中性，因為早前降準帶來的成本影響可以抵銷，而銀行業在存款及短期公司貸款業務差異亦擴大。

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高盛預計，銀行業信貸成本將改變，大部分銀行在第三季後信貸成本將增加，該行重申招商銀行 （03968） 及郵儲銀行 （01658） 「買入」評級。

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