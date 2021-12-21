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【聖誕商機】聖誕市集重開生意增約2成　港人愛買植物手作擺設（有片）

商業 12:44 2021/12/21

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Passionature花藝店以植物、環保為元素製作手工擺設，其創辦人Natalie（右）表示，不少顧客皆會詢問藝術產品的製作手法和原材料作用。（資料圖片）

聖誕節將近，不少市民已買好禮物預備送人，聖誕市集於今年重開，藝術手作擺設較往年更受歡迎。受訪市民陳小姐指出，手作產品感覺較特別，送禮物和自用皆宜，已花費約500元買聖誕雪人和不同的植物擺設。

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有別於一般的聖誕擺設，Passionature花藝店以植物、環保為元素製作手工擺設。其創辦人Natalie預計，今生意額年可比上年多約2成，平均日賺3000元，人均消費約200元。她表示，去年只能在網上營銷，聖誕市集卻可與客人直接互動，分別甚大，不少顧客皆會詢問藝術產品的製作手法和原材料作用。

聖誕市集於今年重開，藝術手作擺設較往年更受歡迎。（資料圖片）

聖誕市集位於糖廠街，她提到，顧客一般是上班族，年齡約為20至40歲。最受歡迎的產品是名為「小豆釘」的植物球和聖誕雪人。而市集售賣的植物擺設多為耐陰性，切合市民對易於打理和放在家中或辦公室的需求。

植物令心靈健康

花藝師Natalie在機緣之下認識園藝和花道，並考取日式花藝池坊脇教授三級資格，在與植物交流過程中讓她感到心境平靜快樂。她表示，「其實我當初未想過創業，但當時不太開心就透過種植令自己開心，就製作了「小豆釘」送給自己，朋友讓我直接放上網又受到顧客喜歡，慢慢就成立了Passionature」。

她表示，產品色彩以五顏六色為主，可讓顧客感受到植物和豐富色彩令心情變好的特質。其拍檔Echo Wan亦反映，疫下無法外遊，港人對植物擺設的需求更大，因有心身靈平靜的效果，連帶聖誕禮物亦多了人選擇同類型產品。

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記者：李智美

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